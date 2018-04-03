Ещё
Школьники из Текстильщиков посетили фестиваль анимационных фильмов «Суздальская весна»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Тюрьма помогла Рыбке
Тюрьма помогла Рыбке

Школьники из Текстильщиков посетили фестиваль анимационных фильмов «Суздальская весна» 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
Ученики 2 «А» класса школы №654 имени Фридмана, которая расположена в районе Текстильщики, стали участниками фестиваля анимационных фильмов «Суздальская весна». Об этом сообщил представитель образовательного учреждения.
— Наши ребята посещают это мероприятие не первый раз. В ходе просмотра новых российских мультфильмов дети узнали о творчестве современных анимационных студий. Такого рода мероприятия помогают воспитывать чувство патриотизма, прививать детям навыки правильного поведения в кинотеатре. Дети не только смотрели мультфильмы, но и принимали участие в обсуждении и голосовании за лучшую картину, учились высказывать свое мнение и слушать мнение других, — рассказал представитель школы.
Напомним, что школа №654 имени Фридмана расположена по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)
Управа района Текстильщики: последние новости
«Дом на Брестской» приглашает на выставку «Образование Москвы». Студенты из Текстильщиков встретились с актером Александром Носиком Школьники из Текстильщиков заняли призовые места на конкурсе «Безопасное колесо»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева вызвала гнев телезрителей254
НАТО отказала в визах российским дипломатам261
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом112
Названа причина развития особо злостного рака2
Сложный тест про изделие №215
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение