Школьники из Текстильщиков посетили фестиваль анимационных фильмов «Суздальская весна»

Ученики 2 «А» класса школы №654 имени Фридмана, которая расположена в районе Текстильщики, стали участниками фестиваля анимационных фильмов «Суздальская весна». Об этом сообщил представитель образовательного учреждения.

— Наши ребята посещают это мероприятие не первый раз. В ходе просмотра новых российских мультфильмов дети узнали о творчестве современных анимационных студий. Такого рода мероприятия помогают воспитывать чувство патриотизма, прививать детям навыки правильного поведения в кинотеатре. Дети не только смотрели мультфильмы, но и принимали участие в обсуждении и голосовании за лучшую картину, учились высказывать свое мнение и слушать мнение других, — рассказал представитель школы.

Напомним, что школа №654 имени Фридмана расположена по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)