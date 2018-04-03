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Проект «Наш огород» стартовал в детских садах Аэропорта
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Проект «Наш огород» стартовал в детских садах Аэропорта 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Проект «Наш огород» стартовал на базе дошкольных отделений школы № 152 района Аэропорт. В ходе исследовательских работ маленькие ботаники самостоятельно вырастят побеги растений из посаженных семян. Об этом рассказали в администрации учреждения образования.
— Проект «Наш огород» решает сразу несколько важных задач: воспитание экологической культуры детей, развитие познавательных интересов, а также обучение работе в команде, — поделился сотрудник администрации.
Представитель школы добавил, что детей научат не только задавать вопросы по теме, но и самостоятельно находить на них ответы. (мю)
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