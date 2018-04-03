Проект «Наш огород» стартовал в детских садах Аэропорта

Проект «Наш огород» стартовал на базе дошкольных отделений школы № 152 района Аэропорт. В ходе исследовательских работ маленькие ботаники самостоятельно вырастят побеги растений из посаженных семян. Об этом рассказали в администрации учреждения образования.

— Проект «Наш огород» решает сразу несколько важных задач: воспитание экологической культуры детей, развитие познавательных интересов, а также обучение работе в команде, — поделился сотрудник администрации.

Представитель школы добавил, что детей научат не только задавать вопросы по теме, но и самостоятельно находить на них ответы. (мю)