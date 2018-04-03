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Орловские школьники впервые пройдут итоговое собеседование по русскому
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Орловские школьники впервые пройдут итоговое собеседование по русскому 

РИА 57 38 минут назад
Фото: РИА 57
В Орловской области учащиеся 9-х классов готовятся к итоговому собеседованию по русскому языку, сообщает Региональный центр оценки качества образования.
Итоговое собеседование вводится в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. В дальнейшем итоговое собеседование станет для выпускников 9-х классов допуском к ГИА. В этом году девятиклассники орловских школ впервые пройдут процедуру итогового собеседования 13 и 16 апреля 2018 года.
К проведению итогового собеседования по русскому языку привлекаются ответственные организаторы образовательных организаций, технические специалисты, экзаменаторы-собеседники, экзаменаторы — эксперты.
Сотрудники Института развития образования и Регионального центра оценки качества образования в период до 4 апреля 2018 года проведут выездные обучающие семинары по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, в которых примут участие более 2000 человек.
Техническая готовность общеобразовательных организаций к процедуре итогового собеседования, оценка уровня владения устной речью экзаменатором — экспертом — важнейшие составляющие проводимых обучающих семинаров.
Сообщение Орловские школьники впервые пройдут итоговое собеседование по русскому появились сначала на РИА 57.
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