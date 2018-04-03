Орловские школьники впервые пройдут итоговое собеседование по русскому

Орловской области учащиеся 9-х классов готовятся к итоговому собеседованию по русскому языку, сообщает Региональный центр оценки качества образования.

Итоговое собеседование вводится в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. В дальнейшем итоговое собеседование станет для выпускников 9-х классов допуском к ГИА. В этом году девятиклассники орловских школ впервые пройдут процедуру итогового собеседования 13 и 16 апреля 2018 года.

К проведению итогового собеседования по русскому языку привлекаются ответственные организаторы образовательных организаций, технические специалисты, экзаменаторы-собеседники, экзаменаторы — эксперты.

Сотрудники Института развития образования и Регионального центра оценки качества образования в период до 4 апреля 2018 года проведут выездные обучающие семинары по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, в которых примут участие более 2000 человек.

Техническая готовность общеобразовательных организаций к процедуре итогового собеседования, оценка уровня владения устной речью экзаменатором — экспертом — важнейшие составляющие проводимых обучающих семинаров.