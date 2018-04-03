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Об уникальной природе Арктики поговорили в школе в 4-м Вешняковском проезде
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Об уникальной природе Арктики поговорили в школе в 4-м Вешняковском проезде 

Управа Рязанского района 40 минут назад
Фото: Управа Рязанского района
Урок биологии, посвященный теме Арктики, состоялся в школе №329, которая расположена в Рязанском районе. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения. Занятие было подготовлено в рамках образовательного проекта «Большая арктическая экспедиция».
— В 5 «А», 5 «Б», 5 «В»
классах был проведен тематический урок биологии, на котором учащиеся смогли больше узнать об уникальной природе Арктики. Здесь обитает более 20 тысяч видов растений, животных, грибов и микроорганизмов, а некоторые из них встречаются только в Арктике. Главная особенность всех видов животных Арктики — это уникальная способность к выживанию в экстремальных условиях, — рассказал представитель школы.
Напомним, что школа №329 расположена по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 2. (мю)
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