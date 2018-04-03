В школе на Зеленодольской начался набор в кадетский класс

В школе №2090 имени Паперника, которая расположена в Рязанском районе, открылся набор в седьмой кадетский класс. Об этом сообщили в администрации школы.

— Кандидаты на обучение в кадетском классе зачисляются на конкурсной основе по итогам успеваемости и результатам теста по физической культуре, — пояснил представитель школы.

Документы, необходимые для поступления: медицинская справка, заверенный скриншот с оценками за первый и второй триместр обучения или первую–третью четверти. Прием будет проводиться до 31 мая.

Школа №2090 имени Паперника расположена по адресу Зеленодольская улица, дом 7, корпус 4. (мю)