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В школе на Зеленодольской начался набор в кадетский класс
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В школе на Зеленодольской начался набор в кадетский класс 

Управа Рязанского района 42 минуты назад
Фото: Управа Рязанского района
В школе №2090 имени Паперника, которая расположена в Рязанском районе, открылся набор в седьмой кадетский класс. Об этом сообщили в администрации школы.
— Кандидаты на обучение в кадетском классе зачисляются на конкурсной основе по итогам успеваемости и результатам теста по физической культуре, — пояснил представитель школы.
Документы, необходимые для поступления: медицинская справка, заверенный скриншот с оценками за первый и второй триместр обучения или первую–третью четверти. Прием будет проводиться до 31 мая.
Школа №2090 имени Паперника расположена по адресу Зеленодольская улица, дом 7, корпус 4. (мю)
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