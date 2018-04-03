В ПАО «Оренбургнефть» прошло совещание, посвященное «Роснефть-классам»

Бугуруслан, Представители компании, управлений образования, администраций основных нефтяных центров Оренбуржья ( Бузулук Сорочинск ), а также педагоги образовательных учреждений и представители университетов — партнёров подвели итоги четырехлетней работы РН-классов в регионе.

Торжественное открытие первых двух «Роснефть-классов» на территории Оренбургской области состоялось 1 сентября 2014 года в Бузулуке и Бугуруслане. В 2016 году в проект включился нефтяной Сорочинск. В настоящее время в регионе действуют шесть профильных классов, где обучаются 152 учащихся.

Высокие балы по ЕГЭ, успешное поступление на нефтяные факультеты ведущих вузов страны — результат первой ступени непрерывной системы образования «Школа — Вуз — Предприятие», которая работает в «Оренбургнефти» и уже приносит свои плоды.

— Решение о создании таких классов было своевременным и весьма эффективным, — отметил в комментарии заместитель генерального директора по персоналу, социальным программам и общим вопросам ПАО «Оренбургнефть» Игорь Кичко. — Создание профильных классов акцентирует внимание ребят на выбор именно технических специальностей. Сегодня практически 100 процентов выпускников поступают в высшие учебные заведения, порядка 80 процентов — в нефтяные, технические вузы. Цифры говорят сами за себя, поэтому спасибо нашим учителям и родителям. У нас сложилось полное взаимопонимание с руководством муниципальных образований, директорами школ. Предприятие ежегодно финансирует проект «Роснефть-класс» в базовых школах — осуществляются доплаты педагогам, поддерживается материально-техническая база, привлекаются вузы для углубленной подготовки детей, проводятся дополнительные тренинги и т.д. Сегодня учебные аудитории оборудованы всем необходимым для получения качественных знаний и ключевых компетенций. Компания помогает совершенствовать знания и преподавателям базовых школ. Например, в прошлом году учителя прошли курс «Основы нефтегазового дела» на базе МГУ им. Ломоносова, это позволило разработать свой профориентационный курс для учеников РН-классов.

Среди вузов партнёров Оренбургнефти, участвующих в довузовской подготовке — СамГТУ, ОГУ, а с 2017 года Казанский федеральный университет. Сегодня школы переходят на новый формат профориентационной работы. Например, на базе Сорочинской школы открылась «Школа юных геологов».

— Идёт активная работа как на базе школы, так и на базе университета, — рассказал заведующий кафедрой геологии ОГУ Алексей Степанов . — Для старшеклассников адаптирован университетский курс обучения с использованием оборудования, презентационной работой, есть у ребят возможность участвовать в тематических конференциях, предметных олимпиадах. Этот опыт позволяет мотивировать школьников на выбор профессии геолога — очень важной для региона.

Дистанционный курс «Школы юного геолога» проводит и Казанский университет посредством вебинаров. Из недавних, например, занятия по палеонтологии.

С целью интеграции школ с дистанционными курсами университетов ведётся работа по их оснащению необходимым техническим оборудованием, с помощью которого ученики и преподаватели смогут подключаться к on-line трансляциям вузов. Это даст дополнительную возможность для налаживания дистанционной работы с университетами — партнёрами, возможность уже на этапе школьного образования заявить о себе на площадках лучших учебных заведений страны.

Стоит отметить, что начинания юных роснефтят получают практическое воплощение на базе родных школ. Так призёр РНПК 2018 года из школы №6 г. Бузулука Елизавета Гришанина разработала программу по развитию интереса к отрасли у младших школьников через обучающие игры. Сегодня в рамках месячника профориентации она проводит с ребятами начальной школы различные викторины и квесты.

По традиции, «Круглый стол» завершился тренингом для педагогического состава базовых школ. В этом году акцент был сделан на отработке инструментов управления стрессом.