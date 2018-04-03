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В Приморье выбрали лидеров ученического самоуправления
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В Приморье выбрали лидеров ученического самоуправления 

Prim.News 1 час назад
Для каждой номинации были свои задания.
Очный этап регионального конкурса «Лидеры ученического самоуправления» прошел в Приморье. Победители смогут побороться за право представить край во всероссийском проекте для активных школьников.
Как отметили в краевом департаменте образования и науки, ребята соревновались за победу в двух номинациях: «Лучшая образовательная организация, развивающая ученическое самоуправление» и «Лидеры ученического самоуправления».
Для каждой номинации конкурса были приготовлены свои задания. Школьники, соревнующиеся в личном зачете, подготовили публичное выступление, где рассказали о вкладе в развитие совета обучающихся. Также ребята прошли тестирование «Ученическое самоуправление в вопросах и ответах». Участники номинации «Лучшая организация» готовили выступление на тему «Организация деятельности органа ученического самоуправления».
По итогам конкурса, все участники и призеры получили ценные подарки. Кроме того, победителю, ученице школы № 11 Спасска-Дальнего Анне Шталтовой, вручили путевку во Всероссийский детский центр «Океан».
Также победители в двух номинациях рекомендованы к участию в заочном туре Всероссийской программы «Ученическое самоуправление». Отборочные этапы состоятся в апреле этого года.
Отметим, организаторами мероприятия стали Приморская краевая организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», департамент образования и науки Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края и Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».
Напомним, в Приморье ведется системная работа по поддержке и развитию талантливых и одаренных детей. Она включает олимпиадные работы, проектную деятельность, научно-исследовательские конференции школьников, меры материального стимулирования. Координирует работу по поддержке юных талантов специальный региональный центр по работе с талантливыми детьми и молодежью.
О важности работы центров поддержки одаренных детей, сформированных на базе лучших вузов и школ, заявил Президент Российской Федерации в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию, сообщает пресс-служба краевой администрации.
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