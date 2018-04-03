Школьники Сургутского района смогут посетить передвижной кванториум

Администрация Сургутского района заказала Фонду новых форм развития образования передвижной кванториум. Так, при помощи автобуса со специализированными рабочими местами, дети смогут обучиться робототехнике, био— и аэрокосмическим технологиям, астрономии и 3D-печати.

Как сообщает ugra-news, чиновники районной администрации уже согласовывают проект с поставщиком. В частности, обсуждают вариант оснастить кванториум еще и телескопом. Планируется, что преподавать в высокотехнологичном учебном классе будут педагоги Белоярского центра дополнительного образования.

Отметим, что услуги дополнительного образования сегодня в поселениях Сургутского района предоставляют 12 поставщиков примерно для 1000 детей, а это 10% от общего количества школьников. Подчеркнем, чем ближе поселок к Сургуту , тем больше предложений в этой области.

На данный момент решает вопрос льгот по аренде помещений. Как правило администрации сельских школ только «за», чтобы в их учреждениях появлялось больше возможностей для развития учеников.