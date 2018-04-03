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Школьники Сургутского района смогут посетить передвижной кванториум
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Школьники Сургутского района смогут посетить передвижной кванториум 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Администрация Сургутского района заказала Фонду новых форм развития образования передвижной кванториум. Так, при помощи автобуса со специализированными рабочими местами, дети смогут обучиться робототехнике, био— и аэрокосмическим технологиям, астрономии и 3D-печати.
Как сообщает ugra-news, чиновники районной администрации уже согласовывают проект с поставщиком. В частности, обсуждают вариант оснастить кванториум еще и телескопом. Планируется, что преподавать в высокотехнологичном учебном классе будут педагоги Белоярского центра дополнительного образования.
Отметим, что услуги дополнительного образования сегодня в поселениях Сургутского района предоставляют 12 поставщиков примерно для 1000 детей, а это 10% от общего количества школьников. Подчеркнем, чем ближе поселок к Сургуту, тем больше предложений в этой области.
На данный момент решает вопрос льгот по аренде помещений. Как правило администрации сельских школ только «за», чтобы в их учреждениях появлялось больше возможностей для развития учеников.
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