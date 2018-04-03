Школьники посетили Образовательный комплекс градостроительства «Столица»

30 марта учащиеся 9 «Г» и 8 «Д» классов школы № 1355 посетили Образовательный комплекс градостроительства «Столица» вместе с классными руководителями Л. В. Бухенко, О. В. Егоровой и социальным педагогом А. Н. Кунаевой. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Ребята узнали, что данный комплекс ведет подготовку студентов очной формы на бюджетной основе по профессиям «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», по специальностям «Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Флористика». А также на платной основе: «Повар-кондитер», «Технология продукции общественного питания», «Парикмахерское искусство», «Экономика и бухгалтерский учет». Учащиеся посетили оранжерею, где студенты ухаживают за растениями. Мастера производственного обучения Ю. В. Родионова, А. К. Алявина и Н. Ю. Жаринова познакомили ребят с профессиями и специальностями, а также провели мастер-классы по своему направлению.