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Школьники посетили Образовательный комплекс градостроительства «Столица»
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Школьники посетили Образовательный комплекс градостроительства «Столица» 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
30 марта учащиеся 9 «Г» и 8 «Д» классов школы № 1355 посетили Образовательный комплекс градостроительства «Столица» вместе с классными руководителями Л. В. Бухенко, О. В. Егоровой и социальным педагогом А. Н. Кунаевой. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Ребята узнали, что данный комплекс ведет подготовку студентов очной формы на бюджетной основе по профессиям «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», по специальностям «Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Флористика». А также на платной основе: «Повар-кондитер», «Технология продукции общественного питания», «Парикмахерское искусство», «Экономика и бухгалтерский учет». Учащиеся посетили оранжерею, где студенты ухаживают за растениями. Мастера производственного обучения Ю. В. Родионова, А. К. Алявина и Н. Ю. Жаринова познакомили ребят с профессиями и специальностями, а также провели мастер-классы по своему направлению.
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