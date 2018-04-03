В университете гражданской авиации побывали школьники из Некрасовки

Обучающиеся 10 класса школы № 2048 района Некрасовка продолжают знакомиться с профессиями инженерной направленности. В последние дни марта они побывали в Московском государственном техническом университете гражданской авиации.