В университете гражданской авиации побывали школьники из Некрасовки 

Обучающиеся 10 класса школы № 2048 района Некрасовка продолжают знакомиться с профессиями инженерной направленности. В последние дни марта они побывали в Московском государственном техническом университете гражданской авиации.
Лекционный курс, прослушанный ребятами, дал представление об образовательном процессе и о том, как готовят специалистов в гражданской авиации. Также обучающиеся, совместно с куратором инженерного профиля, посетили Московский государственный образовательный комплекс Технополис «Москва», который является флагманским проектом правительства Москвы по созданию инфраструктуры для развития высоких технологий. (вт)