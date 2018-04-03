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В университете гражданской авиации побывали школьники из Некрасовки
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В университете гражданской авиации побывали школьники из Некрасовки 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Обучающиеся 10 класса школы № 2048 района Некрасовка продолжают знакомиться с профессиями инженерной направленности. В последние дни марта они побывали в Московском государственном техническом университете гражданской авиации.
Лекционный курс, прослушанный ребятами, дал представление об образовательном процессе и о том, как готовят специалистов в гражданской авиации. Также обучающиеся, совместно с куратором инженерного профиля, посетили Московский государственный образовательный комплекс Технополис «Москва», который является флагманским проектом правительства Москвы по созданию инфраструктуры для развития высоких технологий. (вт)
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