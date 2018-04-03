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В савелкинской школе впервые прошел Кадетский весенний бал
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В савелкинской школе впервые прошел Кадетский весенний бал 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Первый весенний бал кадет Зеленограда состоялся 31 марта в школе №1557. В актовом зале учебного корпуса в МЖК собрались учащиеся кадетских классов зеленоградских школ №1557, 842, 1528, 852, преподаватели и попечители школ, родители.
Бал по традиции начался с величественного шествия— полонеза Па-де — грас. Организатор бала, «учитель танцев» Могилко И. В и «хозяйка бала» — Артамонова Ю. Н умело «дирижировали» действом, подбадривая танцующих. Элегантные юноши в парадных мундирах и прелестные девушки в нарядных платьях с удовольствием танцевали старинные танцы. Изящные вальсы сменялись зажигательными польками, а в завершении танцевального вечера всем участникам предложили популярную бальную игру «Светский ручеек».
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