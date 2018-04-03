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Прокуратура нашла грубые нарушения в школах Рязани
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Прокуратура нашла грубые нарушения в школах Рязани 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Прокуратура Советского района проверила на своей территории школы и установила, что все образовательные учреждения оснащены системами видеонаблюдения, позволяющими производить непрерывную цикличную запись с камер. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Вместе с тем, имеющиеся системы видеонаблюдения не всегда отвечают предъявляемым требованиям, поскольку срок хранения видеозаписи составляет менее 30 суток. Так, например, для устранения выявленного нарушения в школе №1 имени В. П. Екимецкой только решается вопрос о закупке носителя информации с большей емкостью.
Проверка показала, что все объекты оснащены звуковой системой экстренного оповещения. Вместе с тем в школе №29 система оповещения и управления эвакуацией людей на втором и третьем этаже школы находилось в неисправном состоянии, не происходило речевое оповещение.
В школе №32 и Солотчинском доме-интернате для детей-сирот выявлены нарушения, связанные с допуском к трудовой деятельности лиц, не представивших заблаговременно работодателю сведения об отсутствии судимости, что является недопустимым.
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