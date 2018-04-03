Названы имена победителей конкурса «Учитель года Кировской области — 2018»

Во Дворце творчества — мемориале состоялась церемония закрытия 28-го областного конкурса «Учитель года».

Целью проведения конкурса являлась поддержка педагогов, повышение престижа учительского труда и распространение лучшего педагогического опыта. В 2018 году конкурс проводился по семи номинациям, в нем приняли участие 52 педагога из Кирова и районов области.

С 26 марта они боролись за звание лучших, давали открытые уроки, проводили мастер-классы и методические мероприятия.

В итоге победителями конкурса «Учитель года Кировской области — 2018» признаны:

— в номинации «Учитель года»: Корзунина Анна Сергеевна, учитель английского языка лицея г. Кирово-Чепецка

— в номинации «Воспитатель года»: Товкачева Ирина Валерьевна, воспитатель детского сада № 11 г. Лузы

— в номинации «Сердце отдаю детям»: Кривошеин Антон Юрьевич, педагог дополнительного образования Дома детского творчества «Вдохновение» г. Кирова,

— в номинации «Педагог-психолог года»: Бушмелева Наталия Алексеевна, педагог-психолог средней общеобразовательной школы № 45 им. А П. Гайдара г. Кирова,

— в номинации «Педагогический дебют»: Черанёва Валерия Игоревна, учитель химии средней общеобразовательной школы п. Вичёвщина Кумёнского района,

— в номинации «Мастер производственного обучения»: Агафонова Екатерина Евгеньевна, мастер производственного обучения по профессии «Мастер отделочных строительных работ» Нолинского политехнического техникума,

— в номинации «Преподаватель профессионального цикла»: Евстратова Анастасия Владимировна, преподаватель по специальности «Земельно-имущественные отношения» Суводского лесхоза-техникума.

Победители конкурса были награждены дипломами, специальным призом «Хрустальный пеликан» и премией Правительства области в размере 100 тысяч рублей каждая. В 2018 — 2019 годах они будут представлять регион на всероссийских конкурсах педагогического мастерства, в том числе «Учитель года России», «Педагог-психолог России», «Сердце отдаю детям», «Воспитатель России».

Добавим, призёры конкурса были награждены дипломами министерства образования области и специальным призом «Малый пеликан». Всем конкурсантам вручены свидетельства участников и призы-сертификаты.

Напомним, конкурс проводился министерством образования Кировской области, Институтом развития образования при поддержке Правительства региона и при участии компании «Просвещение».

Фото — пресс-центр Правительства Кировской области