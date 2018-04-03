Ещё
В детском центре «Орленок» открывается новая смена, посвященная русскому языку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В детском центре «Орленок» открывается новая смена, посвященная русскому языку 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОДАР, 3 апреля. /ТАСС/. Около 250 детей из разных стран станут участниками новой смены в центре «Орленок», посвященной русскому языку, сообщает во вторник пресс— служба «Орленка».
"Во Всероссийском детском центре «Орленок» открывается смена «Русский язык — язык образования, науки, искусства, бизнеса и высоких технологий». Участниками смены станут 250 мальчишек и девчонок в возрасте от 11 до 16 лет из России, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии", — говорится в сообщении.
Участники смены будут изучать русский язык как основу национальной культуры, как язык мирового общения, а также узнают, как его популяризировать и сохранить. Они посетят лекции и мастер-классы по литературе, страноведению, театральному искусству, а в День космонавтики напишут космический диктант.
"Это своеобразная «пятая четверть», которая дает возможность детям глубже изучать то, что их увлекает, то, что им интересно: литературу, риторику, историю родного языка и многое другое. Такие смены являются эффективным средством продвижения русского языка и культуры среди зарубежных школьников", — приводит пресс-служба слова ректора Института Пушкина Маргариты Русецкой.
Для детей проведут интеллектуальную игру «Русский язык — язык мирового значения», по итогам которой будут подведены итоги образовательного курса.
Всероссийский детский центр «Орленок» в Туапсинском районе Кубани состоит из семи лагерей: четыре из них — «Стремительный», «Звездный», «Штормовой» и «Солнечный» — работают круглогодично, еще три — «Комсомольский», «Олимпийский» и «Дозорный» — в летний период. Одновременно в «Орленке» могут отдыхать порядка 3,5 тыс. детей летом и 1,2 тыс. — зимой. В течение года центр принимает более 20 тыс. ребят из регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья.
ТАСС: последние новости
Рособрнадзор запретил прием в два вуза Всероссийскую проверочную по географии напишут старшеклассники 20 тыс. школ В Ненецком АО началось дистанционное обучение школьников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность416
Киевский прокурор появился на телевидении голым113
Стало известно о тайном счете Скрипалей112
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля45
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово77
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение