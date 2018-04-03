В детском центре «Орленок» открывается новая смена, посвященная русскому языку

КРАСНОДАР , 3 апреля. / ТАСС /. Около 250 детей из разных стран станут участниками новой смены в центре «Орленок», посвященной русскому языку, сообщает во вторник пресс— служба «Орленка».

Армении, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Эстонии и "Во Всероссийском детском центре «Орленок» открывается смена «Русский язык — язык образования, науки, искусства, бизнеса и высоких технологий». Участниками смены станут 250 мальчишек и девчонок в возрасте от 11 до 16 лет из России Южной Осетии ", — говорится в сообщении.

Участники смены будут изучать русский язык как основу национальной культуры, как язык мирового общения, а также узнают, как его популяризировать и сохранить. Они посетят лекции и мастер-классы по литературе, страноведению, театральному искусству, а в День космонавтики напишут космический диктант.

"Это своеобразная «пятая четверть», которая дает возможность детям глубже изучать то, что их увлекает, то, что им интересно: литературу, риторику, историю родного языка и многое другое. Такие смены являются эффективным средством продвижения русского языка и культуры среди зарубежных школьников", — приводит пресс-служба слова ректора Института Пушкина Маргариты Русецкой

Для детей проведут интеллектуальную игру «Русский язык — язык мирового значения», по итогам которой будут подведены итоги образовательного курса.

Всероссийский детский центр «Орленок» в Туапсинском районе Кубани состоит из семи лагерей: четыре из них — «Стремительный», «Звездный», «Штормовой» и «Солнечный» — работают круглогодично, еще три — «Комсомольский», «Олимпийский» и «Дозорный» — в летний период. Одновременно в «Орленке» могут отдыхать порядка 3,5 тыс. детей летом и 1,2 тыс. — зимой. В течение года центр принимает более 20 тыс. ребят из регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья.