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Семимильными шагами идут к математике богородские школьники
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Семимильными шагами идут к математике богородские школьники 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В школе №1797 «Богородская» прошла Неделя математики.
Сотни учащихся всех трех корпусов школы №1797 приняли участие в различных мероприятиях, посвященных Неделе математики. Они занимались проектной деятельностью, принимали участие в конкурсах и викторинах, рисовали математические стенгазеты — одна из них «Математика-царица наук», готовились к ЕГЭ.
Родители школьников смогли посетить открытые уроки, на которых увидели, насколько сильно их дети знают математику и оценили будущие возможности юных москвичей относительно поступления в технические вузы.
По словам учителей, подводивших итоги Недели, в течение всех пяти дней у ребят проходило формирование устойчивого интереса к математике. Они расширили свои представления о практическом значении и применении математических понятий в окружающем нас мире.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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