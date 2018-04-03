В Оренбуржье идет весенний призыв

Весенний призыв стартовал 1 апреля, он продлится 106 дней — до 15 июля включительно. На военную службу будут призваны 128 тысяч граждан РФ , из Оренбургской области — 1845 человек.

Как сообщает правительства Оренбургской области, 21 марта в областном военкомате состоялся учебно-методическом сбор, посвященный старту призывной кампании.

Оренбуржье стабильно выполняет план по призыву граждан на военную службу. В 2017 году лишь 30 призывников уклонились от выполнения конституционной обязанности.

Вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин отметил: «Все наши призывники служат в мирной армии, в горячие точки не направляются. Там, где необходима работа профессиональных военных, служат офицеры и контрактники».

С 1 мая 2017 года выбрать военную службу по контракту могут не только молодые люди с высшим образованием, но и ребята, закончившие средние профессиональные учебные заведения. Призывники могут самостоятельно решить — либо год срочником, либо два по контракту.

С января 2017 года отсрочка от призыва на военную службу предоставляется студентам на весь период обучения. Ранее было ограничение по возрасту до двадцати лет. Также право на отсрочку имеют ребята, поступившие в учреждения среднего профессионального образования после 11 класса, ранее отсрочка давалась только после 9 класса.

В Вооруженных силах РФ действует 16 научных рот. Чтобы попасть в такую студенты, выпускники или аспиранты должны подать соответствующую заявку и пройти конкурс. Предпочтение отдается кандидатам, имеющим определенные достижения в научно-технической работе.

За уклонение от службы в армии нарушителю может грозить штраф до 200 тысяч рублей, до 6 месяцев ареста, принудительные работы на два года, либо лишение свободы на срок до двух лет.