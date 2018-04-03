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Более 400 столичных образовательных учреждений запланировали провести ремонт во время летних каникул
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Более 400 столичных образовательных учреждений запланировали провести ремонт во время летних каникул 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Свыше 400 образовательных учреждений на данный момент уже провели закупочные процедуры и заключили более 600 контрактов для ремонтных работ.
— Уже сейчас более 400 образовательных учреждений провели закупочные процедуры и заключили более 600 контрактов на сумму 2,6 миллиарда рублей. 88 процентов контрактов заключено с привлечением субъектов малого предпринимательства, –пояснил руководитель Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
По данным пресс-службы ведомства, столичные школы активно начали процесс подготовки к новому учебному 2018-2019 году. Вместе с тем, кроме косметического ремонта помещений, запланированы аукционы по замене элементов инженерных систем, а также поддержанию герметичности кровли, отмечает агентство городских новостей «Москва».
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