Более 400 столичных образовательных учреждений запланировали провести ремонт во время летних каникул

Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Свыше 400 образовательных учреждений на данный момент уже провели закупочные процедуры и заключили более 600 контрактов для ремонтных работ.

— Уже сейчас более 400 образовательных учреждений провели закупочные процедуры и заключили более 600 контрактов на сумму 2,6 миллиарда рублей. 88 процентов контрактов заключено с привлечением субъектов малого предпринимательства, –пояснил руководитель Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев

По данным пресс-службы ведомства, столичные школы активно начали процесс подготовки к новому учебному 2018-2019 году. Вместе с тем, кроме косметического ремонта помещений, запланированы аукционы по замене элементов инженерных систем, а также поддержанию герметичности кровли, отмечает агентство городских новостей «Москва»

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