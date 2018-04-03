В школе № 1354 сняли фильм об учительских династиях

Ученики 8-х классов школы № 1354 сняли фильм об учительских династиях. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Как ребята принимают решения о том, какую профессию выбрать, и что по-настоящему влияет на их выбор? Для многих самое главное в выборе профессии — пример родителей. И это относится не только к творческим специальностям, но и к работе школьного учителя. Проект восьмиклассников Алены Б.и Вадима Л. посвящен школьным династиям. То есть непосредственно отвечает на вопрос, почему дети, выросшие в учительской семье, тоже решают стать учителями. Среди сотрудников школы № 1354 немало таких семей, которых можно назвать учительскими династиями. Об этом и снимают фильм Вадим и Алена. Сам Вадим не исключает, что пойдет по стопам своей мамы, ведь он видит специальность учителя изнутри и точно знает, каким должен быть хороший учитель.

Фото взято: http://4mama.ua/uploads/files/files/Depositphotos_12287964_l-2015.jpg