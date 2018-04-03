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«Яндекс» добавил курс по разработке беспилотных машин в «Школу анализа данных»
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«Яндекс» добавил курс по разработке беспилотных машин в «Школу анализа данных» 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
Слушатели познакомятся с софтом для беспилотных автомобилей и поучаствуют в работе над проектами. Студенты курса узнают, как беспилотный автомобиль распознает объекты, предсказывает поведение других участников дорожного движения, принимает решения и просчитывает траекторию движения.
Набор в «Школу анализа данных» откроется 5 апреля, заявку можно отправить до 10 мая. Поступающие должны будут пройти несколько этапов отбора: онлайн-тестирование и письменный экзамен по математике и программированию, собеседование с кураторами и преподавателями Школы.
«Школа анализа данных» предоставляет двухлетнее обучение, занятия ведут сотрудники «Яндекса» и преподаватели российских и зарубежных университетов. Во время обучения или после окончания студенты могут пройти стажировку в «Яндексе».
«Яндекс» представил прототип беспилотного автомобиля весной 2017 года, в феврале 2018 тестирование машины в автоматическом режиме прошло на улицах Москвы.
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