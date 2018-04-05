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В МИИТ расскажут студентам и школьникам о традициях и обычаях малых народностей России
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В МИИТ расскажут студентам и школьникам о традициях и обычаях малых народностей России 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Учащихся старших классов и студентов колледжей приглашают 7 апреля стать участниками занятия, которое посвящено традициям и обычаям малых народов, проживающих на территории России. Начало мероприятия — 11.00. Занятие проходит в Российском университете транспорта (МИИТ) в рамках проекта «Университетские субботы».
— Посетители узнают о сходствах и различиях малых народностей России, а также об их укладе жизни, костюмах, обычаях и традициях, — сообщили в университете.
Участников мероприятия также познакомят с особенностями национальных кухонь и предложат продегустировать традиционные национальные десерты.
Желающим посетить мероприятие необходимо пройти регистрацию на сайте.
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