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Монолитные работы на пристройке к школе №2 в Балашихе завершат до 30 апреля
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Монолитные работы на пристройке к школе №2 в Балашихе завершат до 30 апреля 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Монолитные работы по возведению пристройки к школе №2 на улице Кудаковского в Балашихе планируют завершить до 30 апреля. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.
До 30 апреля мы планируем завершить монолитные работы при возведении пристройки к школе № 2 на улице Кудаковского в Балашихе. Уже полностью такие работы завершены в подвале, на первом и втором этажах. Третий этаж закончен на 80%. Также выполнено возведение стен первого этажа, на 70% закончена кладка стен второго этажа
Сергей Юров.
Он добавил, что кирпичную кладку наружных стен и внутренних перегородок также планируют закончить до 30 апреля. Завершен монтаж наружного водопровода, заканчивается монтаж наружной и ливневой канализации.
Строительство пристройки к школе №2 на улице Кудаковского началось осенью 2017 года. На работы выделено более 200 миллионов рублей из бюджетов Московской области и Балашихи. Пристройка рассчитана на 300 школьников. Она будет разделена на 3 блока: пищевой блок со столовой, раздевалки и подсобные помещения, учебный блок, где будут находиться классы. Пристройку соединят с основным зданием школы одноэтажным переходом. Закончить строительство планируется до конца августа 2018 года.
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