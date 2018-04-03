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На базе Политехнического училища прошли мастер-классы для учеников школы №2005
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На базе Политехнического училища прошли мастер-классы для учеников школы №2005 

Управа района Куркино 34 минуты назад
Фото: Управа района Куркино
Мастер-классы для учащихся 7-х классов школы № 2005 на Родионовской состоялись на базе Политехнического училища № 47 в рамках школьного проекта по профессиональной ориентации «Колледж-школа».
— Ребята познакомились с профессиями токаря и автомеханика, попробовали собрать электромобиль своими руками, узнали о работе токарного станка с ЧПУ, проверили правила вождения, — отметили в администрации учебного заведения.
Политехнический техникум № 47 им. В. Г. Федорова приглашает школьников и родителей на Дни открытых дверей. Все подробности — на сайте колледжа.
(ск)
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