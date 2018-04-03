На базе Политехнического училища прошли мастер-классы для учеников школы №2005

Мастер-классы для учащихся 7-х классов школы № 2005 на Родионовской состоялись на базе Политехнического училища № 47 в рамках школьного проекта по профессиональной ориентации «Колледж-школа».

— Ребята познакомились с профессиями токаря и автомеханика, попробовали собрать электромобиль своими руками, узнали о работе токарного станка с ЧПУ, проверили правила вождения, — отметили в администрации учебного заведения.

Политехнический техникум № 47 им. В. Г. Федорова приглашает школьников и родителей на Дни открытых дверей. Все подробности — на сайте колледжа.

(ск)