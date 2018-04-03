Социальную сеть работников образования формируют в России

Руководствуясь задачей совершенствования системы образования субъектов РФ и развития межрегионального сотрудничества в сфере образования, Главный интернет-сервис регионов России

редакция журнала «Экономическая политика России» формируют Всероссийскую социальную сеть работников образования.

Бесплатно присоединиться к коллегам-педагогам могут учреждения и их сотрудники, которые вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам:

— дошкольные образовательные организации — дополнительные общеразвивающие программы;

— общеобразовательные организации — образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы, программы профессионального обучения;

— профессиональные образовательные организации — основные общеобразовательные программы, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы;

— образовательные организации высшего образования — основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профессионального образования, программы профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы;

— организации дополнительного образования — образовательные программы дошкольного образования, программы профессионального обучения;

— организации дополнительного профессионального образования — программы подготовки научно-педагогических кадров, программы ординатуры, дополнительные общеобразовательные программы, программы профессионального обучения.

Упрощенная форма регистрации для региональных и муниципальных органов управления образованием, учебных заведений и педагогов в качестве участников Всероссийской социальной сети работников образования находится на Главной странице.

Наименование образовательной организации должно содержать указание на ее организационно-правовую форму и тип образовательной организации.

Название и описание преимуществ учебного заведения можно сохранить на странице https://worknet-info.ru/setting/profile-setting. Зарегистрированные региональные и муниципальные органы управления образованием, учреждения и организации могут бесплатно презентовать свою организацию по любым актуальным вопросам развития региональной системы общего образования и собственной организации, а также создавать Сводные образовательные группы.

Данный ресурс поможет сформировать информационную базу прогрессивных учебных заведений и учащихся регионов России, выявить их творческий потенциал и определить приоритетные направления развития ребенка в каждом классе, курсе или дошкольной группе. Обзоры запланированных или проведенных мероприятий можно разместить тут. Информацию о новых услугах учебных заведений можно опубликовать здесь, а рассказать о тенденциях развития системы общего образования субъектов РФ и образовательных мероприятиях можно на странице Мои статьи.

Обсуждение насущных вопросов воспитания и образования детей осуществляется в специализированном разделе https://worknet-info.ru/forum/.

Поскольку данный интернет-ресурс призван показать, что образовательные организации и учреждения регионов России способны стать «опорными пунктами» в деле реализации государственной политики в области развития качественного образования, можно пройти регистрацию для включения организации или кандидатуры во Всероссийскую социальную сеть работников образования.