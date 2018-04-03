Директора школ из Пензы и Балаково прошли повышение квалификации в Москве

Директоров школ из Пензы , Балаково и других городов России интересуют технологии и механизмы достижения результатов массового качественного образования, которые есть в Москве . Поэтому на обучение в столицу приезжают руководители образовательных организаций из самых разных городов РФ. Так, например, каждый четвертый директор школы Ижевска уже прошел в Москве повышение квалификации по программе «Эффективный руководитель системы образования».

Любовь Бесшапошникова, Председатель комитета образования администрации Балаковского муниципального района:

«Главой нашего района поставлена задача — равняться на практики московского образования. В ноябре мы приезжали сюда на конференцию, дальше у нас была первая группа руководителей из 12 человек, которые обучились здесь на курсах эффективный руководитель. И вот сейчас еще 10 руководителей завершили это образование. Мы на этом не хотим останавливаться. Глава именно так поставил задачу — равняемся только на Москву, применительно, конечно, к нашим условиям». В программе обучения: тренинги, проектные мастерские и мастер-классы от директоров столичных школ. Ольга Чипчиу, директор школы №60 города Пензы:

«Конечно, очень много впечатлений вызвали эти курсы. Большое красивое и масштабное обучение. Очень эффективные тренеры, которые нам преподавали, но особенно для себя я отметила систему работы московской электронной школы. Мотивирует к тому, чтобы педагог работал лучше потому что он может делиться своими наработками, своим опытом и другие педагоги могут это почерпнуть для себя. Эта система — Московская электронная школа — создана для того, чтобы меньше отчетностей было у педагога. Мы в каждой школе это увидели и отметили, что педагоги от отчетов освобождены по той простой причине, что все администрация берет из московской электронной школы». Управленцев, приезжающих на обучение в столицу, как правило интересуют московский рейтинг, как механизм управления большими системами, и московский подход к аттестации руководителей образовательных организаций, техники и технологии работы с менторами и обучение в больших группах. Константин Кузнецов , директор школы №28 города Балаково: