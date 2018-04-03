Президент РАН призвал отказаться от ЕГЭ

Также Сергеев отметил, что нужно заниматься решением проблем «утечки мозгов», падения престижа ученого и восстанавливать стратегическое планирование в науке.

Для повышения качества образования необходимо отказаться от Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом на Московском экономическом форуме заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, передает корреспондент Накануне.RU.

Мы должны отказаться от ЕГЭ. Мы должны, в конце концов, после двух лет разговоров об аспирантуре вернуться к нормальной аспирантуре, которая является основой научной деятельности»,

— сказал глава Академии наук на «пленарке» МЭФ.

Также Сергеев отметил, что нужно заниматься решением проблем «утечки мозгов», падения престижа ученого и восстанавливать стратегическое планирование в науке.