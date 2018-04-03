Ещё
Президент РАН призвал отказаться от ЕГЭ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент РАН призвал отказаться от ЕГЭ 

Карельские вести 28 минут назад
Фото: Карельские вести
Также Сергеев отметил, что нужно заниматься решением проблем «утечки мозгов», падения престижа ученого и восстанавливать стратегическое планирование в науке.
Для повышения качества образования необходимо отказаться от Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом на Московском экономическом форуме заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, передает корреспондент Накануне.RU.
Мы должны отказаться от ЕГЭ. Мы должны, в конце концов, после двух лет разговоров об аспирантуре вернуться к нормальной аспирантуре, которая является основой научной деятельности»,
— сказал глава Академии наук на «пленарке» МЭФ.
Также Сергеев отметил, что нужно заниматься решением проблем «утечки мозгов», падения престижа ученого и восстанавливать стратегическое планирование в науке.
Напомним, недавно группа депутатов Думы внесла законопроект об отмене ЕГЭ. По словам авторов, ЕГЭ направлен «не на получение знаний, а на „дрессировку“ по определенному набору заданий».
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Наталья Солженицына выступила против ФГОС Ольги Васильевой Пенсионеров и школьников научат финансовой грамотности В конце марта назовут победителей конференции «Будущее Карелии»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей81
Киевский прокурор появился на телевидении голым66
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя139
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами123
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт223
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
01:31
Киевский прокурор появился на телевидении голым
В мире
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение