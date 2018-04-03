Глава Российской академии наук призвал отменить ЕГЭ

Сергеев сказал, что на проблему «утечки мозгов» следует посмотреть иначе. За 25 лет количество исследователей в разных областях уменьшилось в среднем в 2,7 раз. В последние годы число высококвалифицированных специалистов, которые покидают страну, продолжает расти. Глава РАН отметил, что карьера ученого не привлекательна для россиян и нужно повысить престиж профессии, начиная со школы.

Как считает Сергеев, нужно отказаться от ЕГЭ, а также «вернуться к нормальной аспирантуре».

Отметим, что ранее отказаться от ЕГЭ предложили в Госдуме , но в Минобрнауки инициативу отвергли.

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