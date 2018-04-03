В Самарской области стартовал новый сезон федеральной программы «Ты — предприниматель»

Главная задача проекта — стимулировать активность молодежи в сфере малого и среднего бизнеса путем вовлечения их в предпринимательскую деятельность. Бесплатная программа работает в четырех городах области и планирует открыть ещё два филиала.

Тольятти, Чапаевске и Сейчас проект доступен в Самаре Сызрани . В сезоне 2018 г. программа планирует разработать собственное приложение для участников программы, открыть филиалы в новых городах региона и помочь в создании еще большего числа проектов.

Участником образовательной программы могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Программа подойдет тем, кто уже имеет бизнес и тем, кто только хочет открыть свое дело или разобраться со своими предпринимательскими качествами.

О проекте знают в школах и вузах — команда регулярно проводит мероприятия для школьников и студентов. «Ты — предприниматель» участвует в молодежном форуме ПФО «iВолга» — команда уже провела четыре одноименных смены для молодежи. Программа ежегодно проводит конкурс бизнес-идей для школьников, разрабатывает специальную программу обучения в вузах и содействует федеральному конкурсу «Молодой предприниматель России», который ежегодно подводит итоги предпринимательской активности молодежи по всей стране. Участие в проекте — это еще и возможность находиться в комьюнити молодых и перспективных бизнесменов области. Помимо образовательного курса в программе проходят регулярные мастер-классы, встречи с предпринимателями и разборы проектов. О новых проектах и форматах регулярно публикуются новости в социальных сетях и на сайте.

Для участия нужно заполнить заявку на сайте molpred63.ru, пройти отбор и войти в список посетителей специально разработанной программы обучения. Есть несколько форматов подобного обучения для различной целевой аудитории: студенческая программа, курс для новичков и курс для опытных предпринимателей.

Учебная часть — полностью бесплатная. Она длится около двух месяцев и помогает сформировать бизнес-идею, выявить лидерские качества, определить предпринимательский потенциал или поднять проект на новый уровень. Потенциальные ученики, которые подадут заявку на обучение — пройдут отбор, где расскажут о себе, своем проекте и своей мотивации, и после удачной защиты попадут в группу. В течение образовательного курса участники посещают лекции, мастер-классы и игровые тренинги, ведут работу с наставниками и на практике применяют полученные знания. На сайте программы есть целый раздел с историями успеха, который посвящен удачным и рентабельным проектам учеников.

В финале образовательной части в формате DemoDay эксперты программы и представители бизнеса определят лучшего участника группы, который получит специальные призы от программы. Участники не уходят без сертификата о прохождении программы «Ты — предприниматель» и контактов с опытными бизнесменами.