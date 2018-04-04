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В Политехе пройдет ярмарка вакансий для студентов
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В Политехе пройдет ярмарка вакансий для студентов 

Волга Ньюс 50 минут назад
Фото: planet-today.ru
Как сообщает пресс-служба вуза, варианты трудоустройства студентам и выпускникам вуза предложат такие крупные предприятия, как филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети Волги, ООО ИК «СИБИНТЕК», ООО «СамараНИПИнефть», АО «Группа компаний АКОМ», ПАО «Кузнецов», АО «Транснефть — Приволга» и другие — всего более 30 компаний.
Также, в ярмарке вакансий примет участие компания АвтоВАЗ. Помимо презентации возможностей для молодых специалистов, представители предприятия организуют круглый стол, который проведет директор проекта Lada XRAY, Lada Largus Олег Груненков. Участники узнают о создании новых продуктов LADA и смогут поучаствовать в дискуссии о перспективах развития ПАО «АвтоВАЗ». В планах предприятия — выпустить до 2026 г. 12 новых моделей и провести 11 фейслифтов автомобилей Lada. Для реализации этих задач АвтоВАЗ привлекает на работу в свою инжиниринговую службу как выпускников технических специальностей, так и состоявшихся профессионалов.
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