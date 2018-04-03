Более 400 образовательных учреждений Москвы заключили контракты на ремонт во время летних каникул

Более 400 образовательных учреждений в данный момент провели закупочные процедуры и заключили более 600 контрактов для ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба департамента по конкурентной политике Москвы.

«Уже сейчас более 400 образовательных учреждений провели закупочные процедуры и заключили более 600 контрактов на сумму 2,6 млрд руб. 88% контрактов заключено с привлечением субъектов малого предпринимательства», — сообщил руководитель департамента Геннадий Дегтев , который цитируется в сообщении.

По его словам, закупочные процедуры по капитальному и текущему ремонту образовательных учреждений проходят при высокой конкуренции. «Более 430 процедур по текущему ремонту школ состоялись при среднем показателе — восемь-девять участников на лот. При этом среднее снижение стартовой стоимости лота составляет более 17%. Аукционы по капитальному ремонту проводятся, соответственно, реже, так как подразумевают полноценный восстановительный ремонт здания школы. В прошлом году состоялось шесть закупочных процедур. Конкуренция в среднем немного ниже — семь-восемь участников на лот, а среднее снижение стоимости контракта составляет 16%», — сказал он.

Как отмечается в сообщении, московские школы активно включились в процесс подготовки к новому 2018-2019 гг. Наряду с работами косметического характера запланированы аукционы по замене элементов инженерных систем, а также поддержанию герметичности кровли.