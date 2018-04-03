Учебные заведения Москвы заключили уже более 600 контрактов на проведение ремонта

Образовательные учреждения Москвы через аукционы ищут подрядчиков для ремонтных работ, которые планируется провести во время летних каникул, в частности свыше 400 учебных заведений уже заключили более 600 контрактов на сумму 2,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике столицы.

Как отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев , аукционы по ремонту школ привлекают большое количество представителей среднего и малого бизнеса.

«Уже сейчас более 400 образовательных учреждений провели закупочные процедуры и заключили более 600 контрактов на сумму 2,6 миллиарда рублей. 88% контрактов заключено с привлечением субъектов малого предпринимательства», — сказал Дегтев.

По его словам, закупочные процедуры по капитальному и текущему ремонту образовательных учреждений проходят при высокой конкуренции. Так, более 430 процедур по текущему ремонту школ состоялись при среднем показателе восемь-девять участников на лот. При этом среднее снижение стартовой стоимости лота составляет более 17%.

«Аукционы по капитальному ремонту проводятся, соответственно, реже, так как подразумевают полноценный восстановительный ремонт здания школы. В прошлом году состоялось шесть закупочных процедур. Конкуренция в среднем немного ниже — семь-восемь участников на лот, а среднее снижение стоимости контракта составляет 16%», — сказал Дегтев.

Московские школы активно занимаются подготовкой к новому 2018-2019 учебному году. Наряду с работами косметического характера запланированы аукционы по замене элементов инженерных систем, а также поддержанию герметичности кровли.

«Заблаговременное заключение договоров позволяет школам и подрядчикам подготовить необходимые ресурсы и провести организационные мероприятия для своевременного начала работ и обеспечения высокого качества работ в установленные сроки. В преддверии подготовки к новому учебному году контракты заключили с 195 компаниями, среди которых около 50 уже не первый год участвуют в подобных закупках», — отметила начальник управления развития инфраструктуры образования, контрактный управляющий департамента образования Москвы Анна Мельникова

В ведомстве департамента образования Москвы находятся 632 образовательные организации, имущественный комплекс которых насчитывает более 4,5 тысяч зданий. Ежедневно здания посещают 1,4 миллиона юных москвичей.