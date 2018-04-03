Ещё
Частная школа и детский сад «Колибри»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Частная школа и детский сад «Колибри» 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Школа и детский сад при ней располагаются в Измайлово. Школа размещена в отдельном здании с собственной кухней, спортивным залом, хорошо оборудованными классами, танцзалом, тренажерной и игровой площадкой. Учреждение является базовой школой Высшей Школы Экономики и это позволяет использовать широкие возможности и ресурсы элитного ВУЗа. Выпускники «Колибри» имеют существенные преимущества при поступлении на любой факультет ВШЭ. У каждого ученика есть личный наставник, который следит за успехами своего подопечного и по окончании очередного триместра предоставляет родителям подробный отчёт с комментариями педагогов об успехах ребёнка.
Детский сад поддерживает преемственность со школой «Колибри». Дети занимаются хореографией, фитнесом, музыкой, рисованием, играют в театральном кружке. В саду ведутся групповые и индивидуальные занятия с логопедом и психологом, ежедневное наблюдение педиатра. В группах небольшое количество детей, есть возможность заниматься языками (в том числе и с носителями языка).
Набор в школу и детский сад производится через собеседование.
Ezhikezhik.ru: последние новости
Министерства Науки и Культуры создадут мультфильмы по русской классике Во Франции обязательное школьное обучение будет начинаться с трех лет Московские поликлиники будут передавать информацию о здоровье детей в школы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей82
Киевский прокурор появился на телевидении голым66
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя138
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами114
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт223
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
01:31
Киевский прокурор появился на телевидении голым
В мире
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение