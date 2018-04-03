Частная школа и детский сад «Колибри»

Школа и детский сад при ней располагаются в Измайлово. Школа размещена в отдельном здании с собственной кухней, спортивным залом, хорошо оборудованными классами, танцзалом, тренажерной и игровой площадкой. Учреждение является базовой школой Высшей Школы Экономики и это позволяет использовать широкие возможности и ресурсы элитного ВУЗа. Выпускники «Колибри» имеют существенные преимущества при поступлении на любой факультет ВШЭ. У каждого ученика есть личный наставник, который следит за успехами своего подопечного и по окончании очередного триместра предоставляет родителям подробный отчёт с комментариями педагогов об успехах ребёнка.

Детский сад поддерживает преемственность со школой «Колибри». Дети занимаются хореографией, фитнесом, музыкой, рисованием, играют в театральном кружке. В саду ведутся групповые и индивидуальные занятия с логопедом и психологом, ежедневное наблюдение педиатра. В группах небольшое количество детей, есть возможность заниматься языками (в том числе и с носителями языка).

Набор в школу и детский сад производится через собеседование.