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Совет ветеранов Кленовского проведет профилактическую беседу со школьниками
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Совет ветеранов Кленовского проведет профилактическую беседу со школьниками 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Представители Совета ветеранов поселения Кленовское 4 апреля встретятся с учениками образовательной площадки «Кленово» школы №2073 для профилактической беседы.
— Подобные встречи проходят регулярно. Мы встречаемся с ребятами для того, чтобы рассказать, как качественное образование поможет им в достижении жизненных целей.
Для этого собран совет, в который входят представители разных объединений, в том числе и мы, — рассказала председатель общественной организации Надежда Лазарева.
Она добавила, что в ближайшее время состоится отчетно-перевыборное собрание.
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