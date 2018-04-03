Совет ветеранов Кленовского проведет профилактическую беседу со школьниками

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Представители Совета ветеранов поселения Кленовское 4 апреля встретятся с учениками образовательной площадки «Кленово» школы №2073 для профилактической беседы.

— Подобные встречи проходят регулярно. Мы встречаемся с ребятами для того, чтобы рассказать, как качественное образование поможет им в достижении жизненных целей.

Для этого собран совет, в который входят представители разных объединений, в том числе и мы, — рассказала председатель общественной организации Надежда Лазарева

Она добавила, что в ближайшее время состоится отчетно-перевыборное собрание.