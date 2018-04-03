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Прокуратура встала на защиту детей-сирот в Костомукше
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Прокуратура встала на защиту детей-сирот в Костомукше 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Местная власть в городе горняков лишила опекунов положенных по закону льгот.
Прокуратура города Костомукши встала на защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которые по закону есть право на бесплатное дошкольного образования, сообщает сайт республиканского надзорного ведомства.
Прокуратура установила, что в Костомукше опекуны детей, ставшихся без попечения родителей, в период 2015-2017 годов оплачивали посещение детьми детских дошкольных учреждений в полном объеме и предоставляли в орган опеки и попечительства администрации Костомукшского городского округа отчеты, в которых были отражены соответствующие сведения о расходах.
Отчеты опекунов принимались без надлежащей проверки и формально утверждались начальником управления образования. При этом меры по информированию опекунов о наличии права на предоставление соответствующей льготы не принимались.
По результатам проверки прокуратура города внесла главе Костомукшского городского округа представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.
Начальник управления образования привлечена к дисциплинарной ответственности. Понесенные расходы опекунам возмещены — каждому выплачено от 30 тысяч до 60 тысяч рублей, общая сумма возвращенных им денежных средств превысила 200 тысяч рублей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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