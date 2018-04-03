Прокуратура встала на защиту детей-сирот в Костомукше

Местная власть в городе горняков лишила опекунов положенных по закону льгот.

Прокуратура города Костомукши встала на защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которые по закону есть право на бесплатное дошкольного образования, сообщает сайт республиканского надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что в Костомукше опекуны детей, ставшихся без попечения родителей, в период 2015-2017 годов оплачивали посещение детьми детских дошкольных учреждений в полном объеме и предоставляли в орган опеки и попечительства администрации Костомукшского городского округа отчеты, в которых были отражены соответствующие сведения о расходах.

Отчеты опекунов принимались без надлежащей проверки и формально утверждались начальником управления образования. При этом меры по информированию опекунов о наличии права на предоставление соответствующей льготы не принимались.

По результатам проверки прокуратура города внесла главе Костомукшского городского округа представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

Начальник управления образования привлечена к дисциплинарной ответственности. Понесенные расходы опекунам возмещены — каждому выплачено от 30 тысяч до 60 тысяч рублей, общая сумма возвращенных им денежных средств превысила 200 тысяч рублей.