Профильная смена «Наука» стартует в Нижегородской области

4 апреля 2018 года на базе ДСООЦ «Лазурный» стартует профильная смена «Наука» по направлениям: математика, физика, химия и биология.

Как сообщили в министерстве, 60 одарённых детей прошли предварительный очный отбор и доказали своё право на участие в профильной смене. Это представители образовательных организаций областного центра и 21 муниципалитета Нижегородской области.

Смена начнётся лекцией ректора ННГУ, доктора физико-математических наук Евгения Чупрунова

Как уточнили в министерстве образования, науки и молодежной политики, профильная смена — первый шаг исполнения поручения главы региона Глеба Никитина по разработке и реализации проекта «Нижегородский „Сириус“.

Напомним, 26 марта 2018 года Глеб Никитин встретился с нижегородскими представителями смен в образовательном центре „Сириус“. В ходе обсуждения участники встречи высказали пожелания о создании подобного центра в нижегородском регионе.