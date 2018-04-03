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Профильная смена «Наука» стартует в Нижегородской области
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Профильная смена «Наука» стартует в Нижегородской области 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
4 апреля 2018 года на базе ДСООЦ «Лазурный» стартует профильная смена «Наука» по направлениям: математика, физика, химия и биология.
Организаторами смены являются министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области и ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского».
Как сообщили в министерстве, 60 одарённых детей прошли предварительный очный отбор и доказали своё право на участие в профильной смене. Это представители образовательных организаций областного центра и 21 муниципалитета Нижегородской области.
Смена начнётся лекцией ректора ННГУ, доктора физико-математических наук Евгения Чупрунова.
Как уточнили в министерстве образования, науки и молодежной политики, профильная смена — первый шаг исполнения поручения главы региона Глеба Никитина по разработке и реализации проекта «Нижегородский „Сириус“.
Напомним, 26 марта 2018 года Глеб Никитин встретился с нижегородскими представителями смен в образовательном центре „Сириус“. В ходе обсуждения участники встречи высказали пожелания о создании подобного центра в нижегородском регионе.
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