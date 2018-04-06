Подмосковных школьников научат раздельному сбору мусора

Подмосковье начнут внедрять учебную программу по раздельному сбору мусора. Об этом сообщила министр образования Московской области Марина Захарова, передает РИА Новости.

«Ранее губернатор дал поручение ввести уроки по раздельному сбору мусора в учебных заведениях региона. Разработка программы практически завершена и с 1 сентября начинает действовать», — сказала она.

По ее словам, курс разрабатывали в том числе и сотрудники министерств экологии и образования Подмосковья. В его рамках школьники узнают, как проходит сбор и сортировка мусора в разных странах, для чего нужен раздельный сбор отходов и прочее.