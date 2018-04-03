Эксперты РАНХиГС прогнозируют крах системы среднего профобразования

МОСКВА , 3 апр ‒ РИА Новости . Одним из наиболее уязвимых звеньев отечественной системы образования является система среднего профессионального образования (СПО). К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС , подготовившие научное исследование «Реформирование системы образования в России : результаты и последствия». Как сообщили РИА Новости в пресс-службе академии, в работе проведен анализ проблем в различных сферах системы российского образования и даны прогнозы развития этой системы.

"С 2014 года, когда нормы сдачи ЕГЭ стали более жесткими, значительная часть абитуриентов направилась в организации среднего профобразования", ‒ отметила руководитель исследования, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС, профессор Татьяна Клячко. При этом она подчеркнула, что для системы среднего профобразования пока не ясно, перед каким вызовом она оказалась.

По прогнозам авторов исследования, до 2024 года численность поступающих в СПО может вырасти в 1,5 раза. «Если поток абитуриентов будет и дальше нарастать при практически падающем финансировании, то система не выдержит», ‒ отметила эксперт, добавив, что уже сейчас необходимо принимать упреждающие меры — обновлять материальную базу, больше платить преподавателям.

Руководитель исследования пояснила, что речь идет именно о бюджетном финансировании, так как среднее профобразование по Конституции РФ общедоступно и бесплатно. «На систему СПО не хватает ресурсов в региональных бюджетах, а попытки развить данную сферу за счет создания организаций СПО в составе вузов ведут к тому, что недофинансируются оба уровня ‒ и СПО, и высшее образование», ‒ отмечается в научной работе. «Мы входим в мировые рейтинги университетов и этим вполне довольны, но пока мы не знаем, что делать с теми 40% детей, которые, окончив 9 класс, идут в систему среднего профобразования», ‒ сказала Татьяна Клячко, указав на то, что это вызывает большую тревогу.

В целом авторы исследования приходят к выводу, что при сохранении нынешнего уровня бюджетного финансирования в размере 3,6% ВВП невозможно обеспечить даже минимально необходимого развития системы общего и высшего образования. «Изменения, происходящие в системе, как и проводимые организационно-экономические реформы на разных уровнях образования, требуют критического осмысления», — уточняют эксперты РАНХиГС.