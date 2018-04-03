Корпус школы на Мельничной превратят в детсад за 36 миллионов рублей

Тюмени один из корпусов школы № 89 превратят в детский сад. Малышам отдадут здание на улице Мельничной, 80. Сейчас идет поиск подрядчика, который займется ремонтом помещения.

— На работы из городского бюджета выделяют до 36 миллионов 545 тысяч рублей, — указано на сайте госзакупок. — Капремонт нужно провести в период с 14 мая по 25 августа.

Строителям нужно будет усилить конструкции здания, адаптировать его для приема дошколят и оборудовать доступ в здание для маломобильных групп населения.

Разработка проектно-сметной документации на проведение работ обошлась в четыре миллиона рублей.

До 2020 года в Тюмени отремонтируют более 10 образовательных учреждений. Строители приведут в порядок оба корпуса школы №30, где с потолка падала штукатурка.