Ещё
Корпус школы на Мельничной превратят в детсад за 36 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Корпус школы на Мельничной превратят в детсад за 36 миллионов рублей 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
В Тюмени один из корпусов школы № 89 превратят в детский сад. Малышам отдадут здание на улице Мельничной, 80. Сейчас идет поиск подрядчика, который займется ремонтом помещения.
— На работы из городского бюджета выделяют до 36 миллионов 545 тысяч рублей, — указано на сайте госзакупок. — Капремонт нужно провести в период с 14 мая по 25 августа.
Строителям нужно будет усилить конструкции здания, адаптировать его для приема дошколят и оборудовать доступ в здание для маломобильных групп населения.
Разработка проектно-сметной документации на проведение работ обошлась в четыре миллиона рублей.
До 2020 года в Тюмени отремонтируют более 10 образовательных учреждений. Строители приведут в порядок оба корпуса школы №30, где с потолка падала штукатурка.
72.ru: последние новости
Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области Парад, демонстрации и пикники с шашлыками: как тюменцы будут отдыхать в майские праздники Тюменские ТРЦ проверят после страшной трагедии в Кемерово, где при пожаре погибли 37 человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей82
Киевский прокурор появился на телевидении голым66
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя138
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами114
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт223
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
01:31
Киевский прокурор появился на телевидении голым
В мире
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение