Из-за подозрительного предмета в тольяттинской школе срочно эвакуировали людей 

Сегодня, в 8:53, в школе № 81 г. о. Тольятти прошла срочная эвакуация людей. По информации пресс-службы администрации г. о. Тольятти, в учреждении был обнаружен включенный в розетку предмет, похожий на телефон. При помощи изоленты к нему были присоединены три батарейки. Директор учебного заведения принял решение о срочной эвакуации 217 детей и 10 учителей. Все они были направлены в школу № 69, расположенную по соседству. В настоящее время на месте ведут работу спецслужбы. По предварительным данным, предмет был обследован кинологами, служебная собака на устройство не отреагировала, здание школы обследуется.
Фото: администрация г. о. Тольятти