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Каникулы для младших классов в Ярославле продлят
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Каникулы для младших классов в Ярославле продлят 

76.ru 20 минут назад
Фото: 76.ru
Весенние каникулы ученикам с первого по четвёртый класс продлили до 9 апреля. Такое решение приняли в департаменте образования мэрии Ярославля из-за увеличения количества детей, заболевших гриппом и ОРВИ. В старших классах за здоровьем учеников будут следить каждый день.
— Для учеников с пятого по одиннадцатые классы вводят ежедневный мониторинг заболеваемости, — рассказали в мэрии Ярославля. — Если заболеваемость в классе будет превышать 20% от общего количества учеников, классы незамедлительно будут закрывать на карантин.
Сейчас ситуацию по заболеваемости в Роспотребнадзоре называют умеренной. В Ярославле закрыто на карантин семь групп в шести детских садах и три класса в двух школах. В области на прошлой неделе больше шести с половиной тысяч детей в возрасте до 14 лет заболели гриппом и ОРВИ.
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