Каникулы для младших классов в Ярославле продлят

Весенние каникулы ученикам с первого по четвёртый класс продлили до 9 апреля. Такое решение приняли в департаменте образования мэрии Ярославля из-за увеличения количества детей, заболевших гриппом и ОРВИ. В старших классах за здоровьем учеников будут следить каждый день.

— Для учеников с пятого по одиннадцатые классы вводят ежедневный мониторинг заболеваемости, — рассказали в мэрии Ярославля. — Если заболеваемость в классе будет превышать 20% от общего количества учеников, классы незамедлительно будут закрывать на карантин.