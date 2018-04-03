Жители ЖК «Соловьиная роща» «построили» школу из картона

Жители ЖК «Соловьиная роща», который находится рядом с Фермой-2, провели флешмоб с требованием построить школу. Они установили рядом со своими домами макет школы из картона.

«Я обратился с письмом в казанское управление образования, попросил хотя бы обозначить сроки, когда нам ждать школу. Вскоре получил ответ от тогдашнего начальника управления Ильсура Хадиуллина . Он заверил, что строительство школы запланировано на начало 2018 года. Мы так обрадовались! Но на дворе уже апрель, а воз и ныне там», — рассказал «Вечерней Казани» один из жителей «Соловьиной рощи» Азат Гарипов.

По словам мужчины, после него к властям обращались другие жители ЖК. И они получили другой ответ: финансирования нет, как будут деньги, будет и школа.

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