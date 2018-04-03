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Жители ЖК «Соловьиная роща» «построили» школу из картона
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Жители ЖК «Соловьиная роща» «построили» школу из картона 

Казанский Портал 25 минут назад
Картонная школа. Фото: evening-kazan.ru
Жители ЖК «Соловьиная роща», который находится рядом с Фермой-2, провели флешмоб с требованием построить школу. Они установили рядом со своими домами макет школы из картона.
«Я обратился с письмом в казанское управление образования, попросил хотя бы обозначить сроки, когда нам ждать школу. Вскоре получил ответ от тогдашнего начальника управления Ильсура Хадиуллина. Он заверил, что строительство школы запланировано на начало 2018 года. Мы так обрадовались! Но на дворе уже апрель, а воз и ныне там», — рассказал «Вечерней Казани» один из жителей «Соловьиной рощи» Азат Гарипов.
По словам мужчины, после него к властям обращались другие жители ЖК. И они получили другой ответ: финансирования нет, как будут деньги, будет и школа.
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