Жители Ижевска смогут написать «Тотальный диктант» более чем на 40 площадках

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске 14 апреля напишут «Тотальный диктант». Как сообщают организаторы, он стартует в 15:00.

Акция пройдет более чем на 40 городских площадках. В основном это ВУЗы, техникумы, школы и муниципальные библиотеки.

Открытые площадки:

— УдГУ, ул. Университетская 1, корпус 1,2;

— ИжГТУ, ул. Студенческая 7, корпус 1;

— ИжГСХ, ул. Студенческая 11, корпус 1;

— Бар BBQ, ул. Зенитная, 4;

— Школа №9, ул. 30 лет Победы, 55;

— Школа № 53, ул. Молодежная, 64;

— Школа №64, ул. Халтурина, 150;

— Школа №68, ул. Пушкинская, 177;

— Школа №69, ул. Дзержинского, 71;

— Школа №84, ул. Тимирязева, 23 «а»;

— Республиканский бизнес-инкубатор, ул. Дзержинского, 71а;

— Республиканский колледж духовно-нравственного образования, ул. Свердлова, 9;

— Институт развития образования, ул. Ухтомского, 25;

— Ижевский юридический институт, ул. Заречное шоссе, 23.

Площадки с предварительной регистрацией:

— ЦМБ им. Н. Некрасова, ул. В. Сивкова, 158;

— ЦМДБ им. М. Горького, ул. Удмуртская, 216;

— Библиотека им. В. Короленко, ул. Камбарская, 29;

— Библиотека им. М. Джалиля, ул. Садовая, 1;

— Библиотека им. Ф. Кедрова, ул. 1-я Тверская, 48;

— Библиотека им. В. Маяковского, ул. Новостроительная, 28;

— Библиотека им. Л. Толстого, ул. Ворошилова, 18;

— Библиотека №23, ул. 40 лет Победы, 56 «а»;

— Библиотека №24, ул. Воровского, 108;

— Библиотека им. Наговицына, ул. 9 января, 181;

— Библиотека им. И. Пастухова, пл. 50 лет Октября, 6;

— Библиотека им. Ф. Васильева, ул. 50 лет Пионерии, 22;

— Библиотека им. И. Крылова, ул. К. Маркса, 271;

— Национальная библиотека УР, ул. Удмуртская, 264;

— Национальная библиотека УР, ул. 30 лет Победы, 14;

— Филармония, ул. Пушкинская, 245;

— Олимпия (курсы иностранных языков) 23-22-62 ул. Горького, 79, офис 14;

— УФССП России по УР 392-111 ул. Ключевой посёлок, 39 «б»;

— Штаб городских проектов ЛИФТ 24-54-94 ул. Пушкинская, 216;

— Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 77-22-85 ул. Молодежная, 87 и Пушкинская, 289.

На площадки вместимостью менее 50 человек требуется предварительная регистрация. Она откроется на официальном сайте акции totaldict.ru в среду, 4 апреля.

На больших площадках, а это в основном ВУЗы, можно будет принять участие в акции без регистрации.