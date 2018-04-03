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Из школы в Тольятти эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
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Из школы в Тольятти эвакуировали людей из-за подозрительного предмета 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 3 апр — РИА Новости. Более 200 учащихся и десять учителей были эвакуированы из школы №81 в Тольятти из-за обнаружения подозрительного предмета, сообщает во вторник пресс-служба администрации города.
По ее данным, инцидент произошел во вторник в 8.53 (7.53 мск). В учреждении был обнаружен включенный в розетку предмет, похожий на телефон, к которому изолентой примотаны три батарейки.
"Директор принял решение о срочной эвакуации: 217 учащихся и 10 учителей были направлены в школу №69, расположенную по соседству…" — говорится в сообщении.
В настоящее время в школе работают представители спецслужб. По предварительной информации, подозрительный предмет был обследован кинологами, служебная собака на устройство не отреагировала.
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