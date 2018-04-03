Из школы в Тольятти эвакуировали людей из-за подозрительного предмета

САМАРА , 3 апр — РИА Новости . Более 200 учащихся и десять учителей были эвакуированы из школы №81 в Тольятти из-за обнаружения подозрительного предмета, сообщает во вторник пресс-служба администрации города.

По ее данным, инцидент произошел во вторник в 8.53 (7.53 мск). В учреждении был обнаружен включенный в розетку предмет, похожий на телефон, к которому изолентой примотаны три батарейки.

"Директор принял решение о срочной эвакуации: 217 учащихся и 10 учителей были направлены в школу №69, расположенную по соседству…" — говорится в сообщении.

В настоящее время в школе работают представители спецслужб. По предварительной информации, подозрительный предмет был обследован кинологами, служебная собака на устройство не отреагировала.