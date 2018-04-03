Минобразования Вьетнама направит на учебу в российские вузы 958 студентов

Как отметили в управлении международного сотрудничества министерства, в рамках действующего межправительственного соглашения между РФ и СРВ о стратегическом партнерстве в области образования, науки и технологий российское правительство выделяет вьетнамским гражданам на 2018 год 958 льготных государственных образовательных квот. По ним учащимся предоставляется бесплатное обучение по выбранной специальности на весь период получения образования, ежемесячная стипендия и проживание в общежитии.

Предлагаемые на выбор программы обучения включают получение базового высшего образования, обучение в магистратуре, аспирантуре и прохождение профессиональной стажировки. Среди направлений, по которым будут получать специальности вьетнамские граждане — финансово-банковская сфера, международные отношения, информационно-коммуникационные технологии, энергетика и сельское хозяйство.

Согласно официальным данным, в настоящее время в вузах Российской Федерации на коммерческой основе обучаются порядка 5 тыс. студентов и аспирантов из Вьетнама. При этом ежегодно увеличивается количество льготных государственных образовательных квот, которые Россия предоставляет Вьетнаму.

История российско-вьетнамского сотрудничества в сфере образования и подготовки кадров насчитывает уже более семи десятилетий. За эти годы в вузах бывшего СССР, а затем и России высшее образование получили свыше 50 тыс. граждан СРВ. С участием специалистов из РФ в самом Вьетнаме была выстроена система профессионально-технического обучения, порядка 100 тыс. вьетнамских рабочих прошли специализированную подготовку на ведущих российских предприятиях.