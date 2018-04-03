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Количество введенных в Подмосковье соцобъектов по итогам года планируют увеличить вдвое — до 162
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Количество введенных в Подмосковье соцобъектов по итогам года планируют увеличить вдвое — до 162 

Агентство «Москва» 27 минут назад
В Московской области в этом году в эксплуатацию планируется сдать в эксплуатацию 162 объекта социальной инфраструктуры, об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе областного министерства строительного комплекса.
«В планах на текущий год — завершить строительство 18 дошкольных образовательных учреждений на 3,36 тыс. мест, 18 школ на 10,11 тыс. мест, 36 физкультурно-оздоровительных комплексов и 90 объектов здравоохранения», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Также в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» в 2018 г. за счет внебюджетных источников планируется завершить строительство восьми общеобразовательных школ.
По данным ведомства, в прошлом году было сдано 80 социальных объектов, из них — 25 детских садов на 3,89 тыс. мест, 21 школа на 12,25 тыс. мест, а также 20 объектов здравоохранения и 14 физкультурно-оздоровительных комплексов.
«На сегодняшний день в регионе реализуется беспрецедентная программа по строительству школ в целях ликвидации второй смены. До конца 2021 г. планируется построить еще порядка 200 общеобразовательных объектов. В 2018 г. 18 среднеобразовательных школ строятся в городских округах Балашиха, Домодедово, Ивантеевка, Истра, Красногорск, Химки, Чехов, а также в Ленинском, Лотошинском, Наро-Фоминском, Одинцовском, Пушкинском, Сергиево-Посадском, Серпуховском, Талдомском, Щелковском районах» — отметили в пресс-службе.
Также в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» в 2018 г. за счет внебюджетных источников планируется завершить строительство восьми общеобразовательных школ.
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