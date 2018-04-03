Выбрать вуз и пожалеть: 6 граблей, на которые из года в год наступают абитуриенты

Какие ошибки совершают абитуриенты при выборе вуза и поступлении? За самыми актуальными антисоветами редакция «Летидора» обратилась к своему постоянному эксперту Елене Романовой , специалисту по профориентации из психологического центра «Архитектура Будущего».

Елена Романова

Вы НЕ найдете здесь волшебной подсказки, как правильно выбрать университет для получения высшего образования. Не будет «4 советов», «7 шагов» или «18 лайфхаков», как стать студентом престижного вуза. Мы не будем сетовать на трудную жизнь подростка, стоящего на пороге важного жизненного выбора, и предлагать решения, как ему помочь. Возможно, в следующих материалах, но не сейчас.

Давайте лучше поговорим о другом. Путь старшеклассника к заветному студенческому билету любимого вуза тернист и усеян «граблями», оставшимися от прошлых абитуриентов. Многие из них уже натерты до блеска натруженными ногами и головами выпускников школ. Про эти «садово-огородные инструменты» и пойдет речь.

Если вы намерены разочароваться в университете, а может, и в высшем образовании в целом, то особенно рекомендуем следующие модели «грабель».

Кстати, за каждой из описанных моделей стоят реальные люди и их истории.

За компанию

Если ваши друзья уже определились, проблема решена: идите туда же, куда и они, вдруг повезет. Можно также делать выбор университета, исходя из того, какое образование получали знаменитости или ваши кумиры.

Ваши собственные предпочтения и способности не играют роли. Чему будете учиться и кем потом работать — дело вторичное.

Уши шире

Верьте мнимой внешней рекламе, не подтвержденной фактами, а не отзывам и достижениям учебного заведения. Еще лучше избегать проверки документов вуза: пусть прекращение действия лицензии на образование станет для вас сюрпризом.

Кстати, пользователи этой модели никогда не интересуются заранее перспективностью вуза: где студенты проходят практику, где работают и вообще насколько востребованы выпускники этого учебного заведения. Не говоря уже о наличии общежития, стипендии, программы обмена и других возможностях для студентов.

И да, важное: не ходите на дни открытых дверей никогда!

Желательно ни разу не посетить здание университета или конкретного факультета, куда собираетесь поступать.

Выяснять, что вам там некомфортно и туда далеко добираться, а также что там облезлые стены и плохо пахнет, лучше уже после поступления. Шансы на разочарование в таком случае намного выше.

И так все ясно

Эта распространенная модель «граблей» имеет две разновидности.

• Выбор направления по названию. Ни за что не вникайте, чем реально вы будете заниматься и какие учебные предметы предстоят. И уж тем более не стоит узнавать про варианты трудоустройства после получения диплома по данной специальности.

Вариант первый: выбирайте яркое и красивое название программы. Вариант второй: выбирайте сложное, запутанное и непонятное название программы (если оно непонятно вам, так и другим наверняка тоже, а значит, меньше народа туда будет поступать!). А ваша же задача стать студентом, не так ли?

• Выбор направления по ассоциации. Это увлечение какой-то одной чертой профессии без учета остальных особенностей, как внешних (открытых), так и внутренних (скрытых от постороннего взгляда). Актер — популярность; бизнесмен — много зарабатывает; моряк — романтика.

«Где учиться на ведущего передачи «Орел и решка»?», «Какое образование нужно, чтобы работать в » Газпроме ?”»

— мысли, занимающие как раз таких «садоводов».

И так сойдет

Здесь тоже есть два варианта популярных ошибок.

• Игнорирование специфики университета. Учитывать факт, что у вуза есть определенная специализация и в ходе обучения она будет сказываться на наборе предметов, не имеет смысла. Да, есть инвариантные дисциплины, а есть определяемые вузом. Ну и пусть программа «Реклама и связи с общественностью» в институте физической культуры имени Лесгафта будет существенно отличаться от одноименной программы в Институте культуры. Вы же хотите сделать себе сюрприз?

• Игнорирование требований по ЕГЭ. Не учитывайте, что на аналогичные программы в разных вузах может быть разный набор требований по ЕГЭ. Сдавайте только свои любимые предметы (ну или самые простые). Зачем устраивать себе лишние экзамены?

Не берите в голову, есть ли при поступлении дополнительные творческие или профессиональные испытания — разберетесь на месте. Ведь импровизация ваш конек.

Модель «Армейская» (только для юношей)

Доверьтесь интуиции и не проверяйте, есть ли в университете военная кафедра. А лучше вообще выбирать вуз без военной кафедры — там проходной балл, как правило, ниже, и поступить туда однозначно проще. Вы же готовы к призыву?

Уж лето на дворе

Если уж и это не помогло и вы почему-то все еще довольны своим выбором, попробуйте при поступлении воспользоваться лимитированной коллекцией «грабель» под названием «Уж лето на дворе»:

• Ни в коем случае не рассчитывайте на дополнительные баллы, ведь собирать портфолио своих достижений (медали, дипломы олимпиад, волонтерская деятельность, ГТО и пр.) — это куча лишних усилий.

• Пропустите момент подачи документов на бюджетное место — вы же сможете учиться на платном отделении.

• Подали документы — можно и расслабиться, сидеть и ждать результат. Ни за что не мониторьте списки, пусть этим занимается кто-нибудь другой. Надейтесь, что вуз сам с вами свяжется.

• После подачи документов уезжайте куда-нибудь подальше, желательно отключив все имеющиеся средства связи. Заявление о согласии на зачисление запакуйте с собой в чемодан.

• Если вы поступили в вуз мечты по «второй волне», ни за что не отзывайте оригиналы документов из первого учебного заведения, куда вы их уже отнесли. Это некрасиво и неэтично!

Используйте полный комплект «грабель» для выбора вуза до середины июля и получите букет из сожаления, уныния и ощущения зря потраченного времени в подарок.

Фото: visualrian.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!