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В мэрии Екатеринбурга столкнулись с проблемой при строительстве новых школ
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В мэрии Екатеринбурга столкнулись с проблемой при строительстве новых школ 

АиФ Урал 36 минут назад
Фото: АиФ Урал
Чиновники городской администрации признают, что сегодня темпы строительства учебных заведений недостаточны, об этом сообщает во вторник, 3 апреля, «АиФ-Урал».
Как рассказал замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев в эфире программы «Открытая студия», городские власти планируют увеличить темпы строительства новых школ. Сейчас уже готовы шесть проектов новых учебных заведений. «Строящейся остается школа №1 на Виз-бульваре. В этом году мы начинаем строительство школы №80 на Кировградской. Также есть порядка 6 проектов, которые готовы к финансированию. Тот объем строительства школ, который есть сейчас, недостаточен, его надо наращивать», — отметил представитель мэрии.
При этом Алексей Белышев заметил, что главная проблема, которая мешает появлению в городе новых школ, — отсутствие финансирования. «Мы стараемся увеличить объемы финансирования. Так, школы в Академическом и Солнечном финансируются уже не только за счет средств только субъекта и администрации города, но и за счет федеральных. Готовность наших проектов закрывает на ближайшие 3-4 года объемы строительства. Школы №173 на Народной Воли, №167 на Фрезеровщиков, на Кранолесья, Котельникова, Рощинской и Советской имеют всю проектную документацию. Мы готовы хоть завтра объявить конкурс о начале строительства. Весь вопрос в источниках финансирования», — заявил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования.
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