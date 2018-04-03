В СВФУ в 2019 году откроется кафедра по подготовке специалистов-регионоведов

Базовая кафедра Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) по подготовке специалистов-международников откроется в следующем учебном году при двух учреждениях — представительстве МИД РФ и департаменте внешних связей региона. Об этом ТАСС сообщила заведующая кафедрой международных исследований Института зарубежной филологии и регионоведения вуза Марина Велижанина.

«Есть договоренности с представительством МИД РФ и департаментом по внешним связям региона об открытии базовой кафедры на базе этих двух учреждений со следующего учебного года, где наши студенты будут получать практические навыки. Это позволит интегрировать теорию и практику, у студентов будет возможность участвовать в реальных мероприятиях. Например, они получат навыки дипломатического протокола, подготовки программ сопровождения зарубежных делегаций, а также аналитической работы», — сказала завкафедрой.

По мнению Велижаниной, пока работодатели не могут сформулировать четко свои потребности, что они ожидают от выпускников-регионоведов.

«Принято считать, что университеты как-то отстают и не принимают во внимание потребности рынка. На деле сами работодатели часто не могут сказать, что они хотят от выпускника. Я убеждена, что направление «зарубежное регионоведение» позволяет адаптировать образовательную программу к любым требованиям. Дело в том, что это междисциплинарная специальность, и при необходимости можно сделать акцент в подготовке студентов на те или иные области», — сказала Велижанина.

Регионовед — это прежде всего аналитик, считает завкафедрой. «Со следующего года вводим специальный практикоориентированный курс: „Практикум ситуационного анализа“, в основе — групповая работа студентов по анализу международных ситуаций при помощи методики, разработанной в Институте мировой экономики и международных отношений еще в 70-е годы группой ученых под руководством Евгения Примакова . Результатом будет экспертиза конкретных проектов», — отметила завкафедрой.

Кафедру международных исследований открыли в Институте зарубежной филологии и регионоведения СВФУ в 2011 году. Кафедра готовит специалистов по зарубежному регионоведению Северной Америки, Арктики.