Ученики 10-11 классов напишут всероссийскую проверочную работу по географии

Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

«ВПР по географии напишут 3 апреля учащиеся 10 и 11 классов российских школ. Данная проверочная работа не является обязательной и проводится в 2018 г. по решению школы. Проверочная работа предназначена для выпускников, не выбравших географию для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Школы имеют возможность выбрать, проводить ВПР по географии в конце 10-го или в конце 11-го класса, в зависимости от своего учебного плана», — сообщили в пресс-службе.

Рособрнадзоре отметили, что в 2018 г. ВПР для выпускников 11 классов проведут более 14,1 тыс. школ, для учащихся 10 классов — около 7,2 тыс. школ.

«Проверочные работы пройдут в школах из всех регионов России . Проверочная работа по географии включает в себя 17 заданий. На ее выполнение отводится 1 час 30 минут (90 минут). При разработке заданий ВПР за основу были взяты вопросы курса школьной географии, изучаемые в 8-11 классах: источники географической информации, мировое хозяйство, природопользование и геоэкология, регионы и страны мира, география России», — добавили в пресс-службе.

ВПР представляют собой итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс. Рособрнадзор не рекомендует образовательным организациям использовать результаты ВПР для выставления годовых отметок обучающимся.