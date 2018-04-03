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Старшеклассники более 20 тысяч школ напишут проверочные работы по географии
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Старшеклассники более 20 тысяч школ напишут проверочные работы по географии 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В более чем 20 тысячах школ во вторник пройдут Всероссийские проверочные работы по географии для учеников 10 и 11 классов, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) — это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.
Как сообщила пресс-служба Рособрнадзора, ВПР по географии напишут во вторник учащиеся 10 и 11 классов российских школ. В ведомстве подчеркнули, что данная проверочная работа не является обязательной и проводится в 2018 году по решению школы. Проверочная работа предназначена для выпускников, не выбравших географию для сдачи ЕГЭ.
В Рособрнадзоре пояснили, что школы имеют возможность выбрать, проводить ВПР по географии в конце 10 или в конце 11 класса, в зависимости от своего учебного плана. В 2018 году ВПР для выпускников 11 классов проведут более 14,1 тысячи школ, для учащихся 10 классов — около 7,2 тысячи школ. Проверочные работы пройдут в школах всех регионов России.
Всероссийские проверочные работы в 2018 году проводятся с марта по май для учащихся 4, 5, 6 и 11 классов.
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