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Более 15 тысяч школ заявились на проведение ВПР по химии для выпускников
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Более 15 тысяч школ заявились на проведение ВПР по химии для выпускников 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Более 15 тысяч школ из всех регионов РФ добровольно заявились на участие в проведении Всероссийских проверочных работ по химии для 11-классников, которые они напишут в четверг, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) — это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.
Всероссийская проверочная работа по химии пройдет в четверг для учащихся 11-х классов российских школ. В Рособрнадзоре напомнили, что участие школ в проведении ВПР по химии для выпускников является добровольным. Тем не менее проверочную работу по химии проведут более 15 тысячи школ из всех регионов России.
Выпускники, принимающие участие в написании ВПР по химии, должны будут продемонстрировать базовый уровень знания предмета. Проверочная работа по химии условно разделена на четыре содержательных блока: «Теоретические основы химии», «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Методы познания химии. Экспериментальные основы химии. Химия и жизнь».
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